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09.11.2026 06:31:29
COSMO BIO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
COSMO BIO ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COSMO BIO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das COSMO BIO ein Ergebnis je Aktie von 3,93 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,48 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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