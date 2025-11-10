COSMO BIO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

COSMO BIO präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Milliarden JPY – ein Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COSMO BIO 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at