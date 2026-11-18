Cosmo Chemical hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 221,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cosmo Chemical ein Ergebnis je Aktie von -226,000 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,03 Milliarden KRW – ein Plus von 30,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosmo Chemical 152,00 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at