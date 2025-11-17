Cosmo Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cosmo Chemical hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 226,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -148,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Cosmo Chemical im vergangenen Quartal 152,00 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cosmo Chemical 166,68 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at