COSMO ENERGY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COSMO ENERGY hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,60 Prozent auf 4,27 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,50 USD, nach 1,10 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat COSMO ENERGY im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,77 Milliarden USD im Vergleich zu 18,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at