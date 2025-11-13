COSMO ENERGY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COSMO ENERGY hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei COSMO ENERGY noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,46 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at