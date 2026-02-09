COSMO ENERGY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COSMO ENERGY äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

COSMO ENERGY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,38 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at