COSMO ENERGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

COSMO ENERGY hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 131,69 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,99 Prozent auf 674,32 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 717,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at