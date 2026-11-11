COSMO ENERGY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COSMO ENERGY hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 398,77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte COSMO ENERGY 156,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 801,92 Milliarden JPY – ein Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COSMO ENERGY 685,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at