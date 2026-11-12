COSMO ENERGY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

COSMO ENERGY präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at