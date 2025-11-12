COSMO ENERGY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

COSMO ENERGY lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

COSMO ENERGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 156,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -22,590 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat COSMO ENERGY 685,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 665,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at