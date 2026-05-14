COSMO ENERGY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

COSMO ENERGY stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 240,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 86,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,09 Prozent auf 669,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte COSMO ENERGY 761,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 453,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte COSMO ENERGY ein EPS von 336,39 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 677,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 799,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at