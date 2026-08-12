Cosmo Ferrites hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cosmo Ferrites präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 289,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 269,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at