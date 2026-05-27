Cosmo Ferrites legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cosmo Ferrites äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,21 INR gegenüber -1,290 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,58 Prozent auf 271,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,320 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,700 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Cosmo Ferrites im vergangenen Geschäftsjahr 985,90 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cosmo Ferrites 850,54 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at