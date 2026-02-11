Cosmo Ferrites präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cosmo Ferrites hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,10 INR gegenüber -0,360 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at