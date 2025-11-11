Cosmo Ferrites stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cosmo Ferrites lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Cosmo Ferrites hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,640 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 253,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cosmo Ferrites 212,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at