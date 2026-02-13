Cosmo Films gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cosmo Films ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cosmo Films die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 11,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at