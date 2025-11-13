Cosmo Films stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosmo Films hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cosmo Films ein EPS von 17,65 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,19 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cosmo Films 7,59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at