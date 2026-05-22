Cosmo Films stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cosmo Films lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cosmo Films ein EPS von 10,47 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,21 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,31 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 51,46 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 36,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cosmo Films einen Umsatz von 28,54 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at