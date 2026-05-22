Cosmos Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cosmos Health hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Cosmos Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at