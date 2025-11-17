Cosmos Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosmos Health hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Cosmos Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,87 Prozent auf 17,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at