Cosmos Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosmos Health lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,100 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cosmos Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at