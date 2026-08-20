|
20.08.2026 06:31:29
Cosmos Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cosmos Health lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,100 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cosmos Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!