COSMOS INITIA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COSMOS INITIA hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 40,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COSMOS INITIA 51,97 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,25 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at