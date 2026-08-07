COSMOS INITIA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COSMOS INITIA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

COSMOS INITIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,68 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,01 Prozent auf 27,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at