COSMOS INITIA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COSMOS INITIA hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte COSMOS INITIA ein EPS von 12,94 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 21,19 Milliarden JPY, gegenüber 23,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at