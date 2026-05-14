COSMOS INITIA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COSMOS INITIA hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 121,25 JPY, nach 40,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat COSMOS INITIA mit einem Umsatz von insgesamt 63,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 44,96 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 243,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 157,09 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 149,30 Milliarden JPY, während im Vorjahr 129,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at