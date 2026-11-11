COSMOS INITIA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

COSMOS INITIA hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,88 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at