COSMOS Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

COSMOS Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 104,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 103,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 286,65 Milliarden JPY gegenüber 272,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at