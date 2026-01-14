COSMOS Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

COSMOS Pharmaceutical hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,73 JPY gegenüber 79,31 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat COSMOS Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 264,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 244,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at