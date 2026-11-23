RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.11.2026 07:00:50
Cost of renting in Britain to rise twice as fast as buying amid shortage of properties
Rents to rise by 14% until at least 2029, Hamptons predicts, as high demand for properties and low supply push up costs for tenants
The cost of renting a home in Britain is expected to rise about twice as fast as that of buying one until at least 2029, according to research, with shrinking supply pushing up the prices paid by tenants.
Rents on newly agreed lets are forecast to grow by 14.2% between 2026 and 2029, compared with house price growth of 7.2%, according to forecasts from estate agent Hamptons.Continue reading...
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