Costamare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Costamare lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 USD, nach 0,770 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 215,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at