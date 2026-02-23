|
Costamare Bulkers Hldgs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Costamare Bulkers Hldgs präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,570 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 1,38 USD erwirtschaftet worden.
