Costamare gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Costamare hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 200,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at