20.02.2026 06:31:28
Costamare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Costamare hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 212,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 542,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,86 USD. Im Vorjahr hatte Costamare 2,44 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 877,90 Millionen USD, gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 57,38 Prozent präsentiert.
