06.11.2025 06:31:29
Costamare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Costamare hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Costamare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 59,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 538,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at

