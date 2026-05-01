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01.05.2026 06:31:29
Costamare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Costamare hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Costamare ein EPS von 0,790 USD je Aktie vermeldet.
Costamare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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