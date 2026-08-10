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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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10.08.2026 18:57:01
CoStar CEO Andrew Florance Buys 83,300 Shares for $2.5 Million. What Does This Tell Investors?
Andrew C. Florance, the founder and CEO of CoStar Group, Inc. (NASDAQ:CSGP), reported a direct purchase of 83,300 shares of common stock on August 4, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($29.89); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($29.82).CoStar Group operates as a leading global provider of mission-critical information and analytics infrastructure for the real estate sector, leveraging proprietary data and advanced analytics to serve institutional clients across multiple geographies. The company maintains a competitive advantage through its comprehensive property-level databases, sophisticated analytical tools, and established marketplace platforms that have become integral to professional real estate decision-making processes. With a diversified geographic footprint and exposure to multiple real estate segments, CoStar is positioned to capture value across commercial, residential, and hospitality markets globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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