30.07.2026 06:31:29

CoStar Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CoStar Group lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 925,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 781,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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