CoStar Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CoStar Group hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 900,0 Millionen USD – ein Plus von 26,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CoStar Group 709,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,020 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoStar Group 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CoStar Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,25 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,67 Prozent gesteigert.

