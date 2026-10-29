CoStar Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CoStar Group gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CoStar Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

CoStar Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 952,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 833,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at