CoStar Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CoStar Group hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 833,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 692,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at