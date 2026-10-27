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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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27.10.2026 22:31:51

CoStar Group Swings To Q3 Profit As Revenue Rises

(RTTNews) - CoStar Group, Inc. (CSGP) on Tuesday, reported a net profit for the third quarter of 2026, reversing a loss in the same period a year earlier.

Net income was $74 million, compared with a net loss of $31 million in the third quarter of 2025. Earnings were $0.18 per share, compared with a loss of $0.07 per share a year earlier. Revenue increased to $952 million from $834 million.

Income from operations was $84 million, compared with an operating loss of $51 million a year earlier.

For the first nine months of 2026, net income was $132 million, compared with a net loss of $40 million a year earlier. Earnings were $0.32 per share versus a loss of $0.09 per share, while revenue increased to $2.774 billion from $2.347 billion.

CSGP is currently trading afterhours at $28.85 down $3.16 or 9.89 percent on the Nasdaq.

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