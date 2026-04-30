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30.04.2026 06:31:29
CoStar Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CoStar Group äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat CoStar Group 897,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 732,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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