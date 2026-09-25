Costco Beat on Earnings. About $0.15 a Share of It Was a One-Time Tariff Refund.

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) posted its fiscal fourth-quarter results after the closing bell on Thursday, and at first glance they looked great. Earnings per share rose 15% year over year to $6.75, and total revenue climbed 11% to $95.7 billion. Both numbers beat what analysts expected.

But one line in the earnings release is worth a closer look. The quarter had a non-recurring boost of $0.15 per diluted share from tariff refunds -- money Costco got back after the Supreme Court ruled in February that President Donald Trump's emergency tariffs were illegal.

This benefit was around 2% of the quarter's earnings per share -- small, but not nothing for a stock trading at over 40 times earnings.

Continue reading