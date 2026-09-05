BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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05.09.2026 10:30:00
Costco Has Grown Its Membership Base no Matter What the Economy Has Done. Does That Make It a Forever Hold?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) stock has been a long-term winner, delivering a 481% return over the last decade. Its paid membership base has increased every year, including during the brief recession in the second quarter of 2020.That consistency makes Costco easy to label a "forever hold." The real question, though, is whether today's valuation makes it a good buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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