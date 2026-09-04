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04.09.2026 14:07:00

Costco Has Raised Its Dividend Every Year Since 2004. Here Are 3 Reasons I'd Buy It in September and Never Sell.

There aren't many people betting against Costco (NASDAQ: COST) these days. Less than 2% of its shares are currently being sold short. It doesn't mean that there isn't a bearish argument to be made. The stock isn't cheap, with the warehouse club operator trading at 47 times trailing earnings. Net sales rose 10.2% for the fiscal year that ended over the weekend, but that follows three years of single-digit top-line growth.This may seem like an odd way to start a bullish piece on Costco, but I figured I would lay out the bearish thesis before pivoting to the bullish camp. As a longtime Costco shareholder, I am naturally optimistic about the chain. I also think now is a good time to invest in the industry leader. Let's go over three reasons why this is a great month to warm up to Costco.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
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