Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
04.09.2026 14:07:00
Costco Has Raised Its Dividend Every Year Since 2004. Here Are 3 Reasons I'd Buy It in September and Never Sell.
There aren't many people betting against Costco (NASDAQ: COST) these days. Less than 2% of its shares are currently being sold short. It doesn't mean that there isn't a bearish argument to be made. The stock isn't cheap, with the warehouse club operator trading at 47 times trailing earnings. Net sales rose 10.2% for the fiscal year that ended over the weekend, but that follows three years of single-digit top-line growth.This may seem like an odd way to start a bullish piece on Costco, but I figured I would lay out the bearish thesis before pivoting to the bullish camp. As a longtime Costco shareholder, I am naturally optimistic about the chain. I also think now is a good time to invest in the industry leader. Let's go over three reasons why this is a great month to warm up to Costco.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|788,20
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.