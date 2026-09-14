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14.09.2026 13:22:00

Costco Hiked Its Dividend by 13%. Here Is What a $10,000 Investment Earns Annually.

If you plunk $10,000 into shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST), how much passive dividend income will that generate? A cursory look at Costco would suggest its recent dividend yield of 0.65% is puny, generating just about $65 in annual income from your $10,000. (With a recent stock price of $902, you'd be buying about 11 shares.)

Don't let that be a dealbreaker, though, because there's more than meets the eye here, and Costco is definitely a dividend income generator worth your consideration.

Image source: The Motley Fool.

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