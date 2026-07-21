Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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21.07.2026 14:05:00

Costco Is a Compelling Investment Opportunity, but This Stock Could Be an Even Better Buy

There is a reason Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is one of the most beloved stocks in retail. Its membership model prints reliable, high-margin profit, its renewal rates sit above 90%, and it keeps opening warehouses around the world.Costco is a genuinely compelling investment. But it is also expensive, and I think a smaller rival running the same playbook could be an even better buy today: BJ's Wholesale Club (NYSE: BJ).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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