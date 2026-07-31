Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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31.07.2026 13:00:00
Costco Is Already a Retail Giant. Can It Become a Trillion-Dollar Company?
Over the past few years, several companies crossed the $1 trillion market capitalization milestone. Most got there by riding transformative technologies such as smartphones, cloud computing, or artificial intelligence.A warehouse retailer might seem like an unlikely addition to that list.Yet Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has quietly become one of the world's most valuable retailers. Investors have rewarded the company for decades of disciplined execution, industry-leading membership renewal rates, and a business model that keeps customers coming back.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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