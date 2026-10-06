Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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06.10.2026 11:15:00

Costco Is Down 10% in 6 Months While the S&P 500 Is Up 17%. Is Costco Too Cheap to Pass Up Under $900 a Share?

Among retail stocks, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) reigns supreme. Over the last decade, it has crushed the S&P 500 on a total return basis, 624% to 324%. Even successful rival Walmart (NASDAQ: WMT) has only grown by 415% during that time.

But this year, Costco's stock has hit the skids. Over the last six months, its shares are down 9.3%, trailing the S&P 500's 17.3% gain. Yet revenue and net income continue to rise, and Costco's stores seem more popular than ever.

At this price, are Costco's shares too cheap to pass up? Or is this a sign of bad things to come? Here's why this "bargain" may not be all that it seems.

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